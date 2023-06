O Rotary Club de Três Lagoas Costa Leste terá nova diretoria a partir desta sexta-feira (30). A solenidade de posse está prevista para as 19h30 e quem ficará à frente da entidade como presidente é José Edwaldo Ferreira da Silva. Ele, que é empresário no ramo de transporte e logística, participou do programa RCN Notícias, desta quinta-feira (29), e falou dos desafios da nova gestão.

Confira a entrevista abaixo: