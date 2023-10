Rótulos de alimentos devem informar alto teor de nutrientes

Uma nova regra define que os rótulos de produtos industrializados, em todo o Brasil, devem conter informações nutricionais mais detalhadas. A mudança já está em vigor, e os consumidores podem notar diferenças nas embalagens ao fazer compras no supermercado.

As embalagens devem apresentar alertas, indicados por um símbolo de lupa, sobre os níveis elevados de açúcares, gorduras, sódio e outros componentes prejudiciais diretamente na parte frontal do rótulo. Além disso, na parte de trás, onde normalmente se encontra a tabela de informações nutricionais, o fundo branco com letras pretas é obrigatório, garantindo maior clareza na leitura dessas informações.

A única exceção a essa regra é para embalagens de água envasada. Essa determinação foi oficializada em 2020, concedendo um período de três anos para as indústrias brasileiras se adaptarem a essa nova legislação.

Os produtos já existentes no mercado tinham até 9 de outubro deste ano para efetuar as alterações necessárias, enquanto aqueles lançados a partir de outubro de 2022, já estavam sujeitos a essa nova regulamentação.

A fiscalização da aplicação dessas normas ficará a cargo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O objetivo das novas regras é auxiliar os consumidores a tomarem decisões mais informadas e conscientes sobre os produtos que consomem.

