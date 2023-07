Rua no entorno da 2ª Lagoa começa a ser asfaltada

As obras de pavimentação no entorno da 2ª Lagoa, no bairro Jardim Dourados, estão a todo vapor. Depois da demarcação e serviço de terraplanagem, agora empreiteira contratada pela prefeitura executa a construção das calçadas nos imóveis, bem como a pavimentação da rua que contorna a lagoa.

Nesta primeira etapa, no entanto, as obras contemplam apenas a pavimentação asfáltica no entorno da 2ª Lagoa, mas para José Dias, que mora há mais de 50 anos no Jardim Dourados, nas imediações da Lagoa, o asfalto já vai proporcionar grandes melhorias no local.

A urbanização da 1ª e 2º lagoas, assim como a Lagoa Maior, para seo José, seria um sonho.

A pavimentação e construção de uma pista de caminhada no entorno da 2ª Lagoa faz parte de um projeto para criar um parque urbano no entorno da 1ª e 2ª lagoas, com áreas de convivência, lazer e práticas esportivas, preservando a fauna e a flora do local e ampliando ações ambientais na região.

Veja reportagem sobre o assunto: