Ruas do distrito de Arapuá receberão asfalto e drenagem

Foi aberto o processo licitatório para contratação de empresa responsável pelas obras de drenagem, pavimentação e recapeamento em 8 ruas do distrito de Arapuá, em Três Lagoas.



Executada com recursos próprios, a obra prevê área de 18.318,90 m² de pavimentação em CBUQ e 1.520,63 m² de recapeamento, contemplado com extensão de 2.142,00 metros de drenagem subterrânea em tubos de concreto, e com 5.820,83 metros de meio fio com sarjeta (drenagem superficial), ainda prevendo passeio com acessibilidade e sinalização de trânsito.



Considerada a parte alta de Arapuá, as ruas contempladas com as melhorias são: rua Carlos Alberto, rua Eugênia Tranin, rua Fausto Tavares, rua G, rua José Alexandre, rua José Ribamar Ramos, R. Jociléia Tranin, rua Roberto Luís e rua Suely Tranin. A obra conta ainda com recapeamento da rua Afonso Tranin.