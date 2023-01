Sábado tem previsão de chuva em diferentes regiões do Estado

A previsão do tempo para o sábado (28) em Mato Grosso do Sul indica sol e variação de nebulosidade. Chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento podem ocorrer no centro e no norte do estado. As informações são do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Na capital, espera-se mínimas de 22°C e máximas de até 30°C. A temperatura mínima prevista no Pantanal é de 24ºC e a máxima de 31°C. Em Ponta Porã, a máxima pode atingir os 31ºC, e em Iguatemi até 34°C.

Coxim e Camapuã, onde podem ocorrer chuvas intensas, temperatura mínima de 21°C e a máxima de até 30°C. Os ventos atuam de norte

com valores entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Para Três Lagoas, segundo o Clima Tempo, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A miníma prevista para hoje é de 25º e a máxima d e35º.