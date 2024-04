Saiba como atualizar informações cadastrais do cartão do SUS em Três Lagoas

O Cartão Nacional de Saúde (CNS), popularmente conhecido como Cartão SUS, é um documento de extrema importância para a identificação dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Através deste cartão, são realizados contatos para agendamento de consultas, exames e cirurgias. Portanto, é fundamental que o cadastro dos pacientes esteja sempre atualizado.

Visando garantir um serviço de saúde mais eficiente e direcionado às necessidades dos cidadãos, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas reforça a importância da atualização dos dados cadastrais no Cartão SUS.

Continue Lendo...

Muitos pacientes têm sido prejudicados pela falta de atualização de informações, como números de telefone e endereço, o que dificulta a comunicação entre as equipes de saúde e os usuários, resultando em um aumento no número de faltas em consultas, exames e procedimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para solucionar este problema, a SMS alerta e orienta que todas as unidades de saúde do município realizem a conferência e atualização dos dados no Cartão SUS de cada paciente que procurar os serviços de saúde. Com esse intuito, os técnicos serão submetidos a novos treinamentos, visando garantir a eficiência e precisão na atualização dos cadastros.

A partir da próxima semana, será obrigatória a atualização do Cartão SUS de todo paciente que buscar atendimento em qualquer unidade de saúde do município, incluindo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

É importante ressaltar que, caso o número inicial do Cartão SUS não seja 7, os usuários devem procurar imediatamente uma unidade de saúde para atualizá-lo.

Principais dados que precisam ser atualizados:

Endereço completo, incluindo o CEP; número de telefone celular; CPF.

A atualização dessas informações garantirá um atendimento mais ágil e eficiente, possibilitando uma melhor comunicação entre os usuários e as equipes de saúde, além de contribuir para a melhoria contínua dos serviços oferecidos pelo SUS, em Três Lagoas.

Para mais informações sobre a atualização do Cartão SUS, os usuários podem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência ou acessar a conta gov.br.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas