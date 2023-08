Saiba como não errar na escolha do curso superior

Se escolher algo é difícil, imagine ter que mudar depois? Ou pior, quando a mudança é de um curso superior e ter que lidar com as mais diversas reações da família e do seu ciclo social. Esse é um sentimento comum entre os universitários, mas o que fazer em um momento tão decisivo para futuro?

O estudante, Lucas Pedroso, passou por essa experiência. Ele dedicou quatro anos ao curso de enfermagem, apenas para perceber que não era o caminho que desejava seguir. Assim, fez a mudança para o curso de publicidade e propaganda. “Eu escolhi enfermagem pela pressão da família, de querer que eu trabalhasse na área da saúde, mas eu vi que não era minha área. Eu não me identificava com essa realidade, fui vendo a dificuldade do curso nos postos de saúde e hospitais”, afirmou.

O psicólogo e coordenador do curso de psicologia, André Tokuda, destaca que é muito comum essa falta de orientação na hora de escolher uma profissão. “É comum isso acontecer, principalmente porque as escolas não tem a cultura de apresentar os cursos e as faculdades para os alunos do ensino médio. O ideal é sempre ter uma orientação profissional. O aluno tem que pesquisar as áreas que gosta ao invés de escolher pela pressão dos pais ou pelo dinheiro que a profissão dará”, concluiu.

