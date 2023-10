Saiba como o veneno do escorpião afeta o corpo humano

O escorpião faz parte do grupo de animais peçonhentos, que são capazes de produzir a peçonha, mais conhecida os venenos letais. Esse líquido é composto por um complexo de proteínas básicas, aminoácidos e sais. Uma picada do animal pode causar danos imediatos à saúde, e, em alguns casos, pode levar à morte. A pessoa picada deve procurar atendimento médico imediato e seguir as orientações que são recomendadas caso a caso.

O veneno é classificado como neurotóxico, por isso, de início, a região da picada fica dolorida. Em seguida, após a penetração do veneno na corrente sanguínea, ele afeta as funções fisiológicas do corpo, como os sistemas gastrointestinal: podendo causar vômitos, náuseas, diarreia e salivação excessiva e no cardiológico: arritmia, taquicardia, ou, até mesmo, uma redução da frequência cardíaca; o neurológico: agitação, tremores, sonolência e suor excessivo.

A maioria das ocorrências são de sintomas leves, pois a frequência de gravidade só é elevada de acordo com a quantidade de veneno injetada no corpo. Quanto maior a quantidade de peçonha, mais grave o caso pode se tornar. Em muitos casos, ocorre a “picada seca”, que consiste apenas na penetração do ferrão do escorpião, sem liberação do veneno.

Crianças e idosos são mais vulneráveis ao veneno que as pessoas adultas, como explicou o professor de morfologia e fisiologia, do departamento de Biologia, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus Três Lagoas, Helder Silva e Luna. “Eles são mais sensíveis devido ao tamanho e peso. Esse veneno vai estar mais concentrado na corrente sanguínea, causando efeitos mais severos. O sistema imunológico, tanto das crianças, quanto dos idosos, também deve ser levado em conta”.

A Vigilância Epidemiológica de Três Lagoas é a responsável pela distribuição do antídoto antiescorpiônico para as redes pública e privada de saúde. Apenas casos com uma certa gravidade devem receber a aplicação do soro, que só é recomendado após avaliação médica. Em casos mais leves, o paciente fica sob observação. O soro é responsável por eliminar a peçonha do corpo, como informa o médico da família e comunidade, Vinícius Neves. “A ação deste soro é neutralizante no organismo. Ele deve ser aplicado o mais breve possível, antes que o veneno se distribua no corpo, para que elimine os sintomas.”

Em 2023, aproximadamente 440 pessoas sofreram acidentes causados pelo animal. Os relatos de picada de escorpião são mais frequentes nesta época do ano, isso se dá pelo período de chuvas e calor, no qual estes animais saem de seus abrigos com mais frequência, a procura de ambientes mais úmidos e frescos. Outro motivo da alta incidência registrada neste período, é a temporada de reprodução da espécie, que ocorre sem a necessidade de fecundação do macho, ou seja, a fêmea se autoreproduz.