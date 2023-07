Saiba como pagar o IPTU 2023 sem sair de casa

Ficar em dia com o IPTU em Três Lagoas está ainda mais fácil. É que a Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (Sefirc), por meio do Departamento de Tributação, disponibiliza para a população diversas formas de contato para quitação e esclarecimento de dúvidas sem precisar sair de casa.

Desde a solicitação da guia de pagamento à vista ou mesmo boleto de parcelamento e até mesmo tirar dúvidas podem ser feitas por telefone e, também, já é possível fazer isso pelo WhatsApp e E-mail.

O contribuinte poderá ligar para os atendentes pelo:

Telefone Fixo: (67) 3929-1121 (Atendimento)

WhatsApp pelos números:

(67) 99262-2608 (Dívida Ativa)

(67) 98139-1191 (Dívida Ativa)

(67) 99214-0322 (Atendimento)

(67) 99249-3092 (Execução Fiscal).

Além disso, quem preferir, poderá tratar essas questões pelos e-mails:

tributacao@treslagoas.ms.gov.br ou cobrancatributacao@treslagoas.ms.gov.br ou execucaoprotesto@treslagoas.ms.gov.br

O contribuinte também pode comparecer no setor ou verificar os débitos via Internet, assim como já estava disponível através do Portal Oficial do Município.

CUIDADO

Se não for um dos números ou e-mail citados anteriormente, o contribuinte não deverá passar nenhuma informação pessoal. Além disso, em nenhuma hipótese os atendentes da Tributação do Município solicitarão informações de dados bancários (agência e conta) via ligações. No entanto, os atendentes podem solicitar documento pessoal de identificação e endereço de correspondência para ser possível identificar o titular do imóvel.

Respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que não permite o fornecimento de informação sensível para pessoa alheia, os atendentes só passarão informações para o titular ou quando terceiros tiverem autorização ou procuração para regularizar os débitos fiscais em aberto.