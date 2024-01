Saiba como planejar para investimentos em 2024

Os resultados positivos na economia em 2023 abriram novas oportunidades de investimento para este ano. Contudo, qualquer planejamento requer cuidados que devem ser observados.

A mudança de governo e as reformas econômicas aprovadas recentemente proporcionaram perspectivas promissoras para investimentos. A reforma tributária, programada para ser implementada gradualmente até 2033, visa reduzir os impostos sobre bens e serviços, simplificando a tributação e deixando o sistema transparente.

Além disso, avanços como a renegociação de dívidas através de crédito contribuíram positivamente para a economia brasileira. No entanto, a recente aprovação da meta de déficit fiscal zero, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, gera preocupações entre os economistas. O não cumprimento dessa meta, sem um aumento correspondente na arrecadação, pode resultar em cortes abruptos nos investimentos em setores essenciais, prejudicando o crescimento do país.

Aqueles que buscam investir e obter lucros devem começar definindo metas e economizando recursos, conforme sugere o economista Fernando Scófano. Para investimentos a longo prazo, Fernando aconselha uma avaliação cuidadosa dos riscos envolvidos. Ele ressalta que, ao planejar investimentos futuros, a ênfase deve estar em superar a inflação, considerando-a a principal força impactante na economia brasileira, em vez de tentar ultrapassar a meta anual de juros estabelecida.

