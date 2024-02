Saiba como será o funcionamento do comércio de Três Lagoas no carnaval

O período de folia das festas de carnaval está chegando e com ele as dúvidas sobre como será os horários do comércio em Três Lagoas. Como não será feriado, a definição do funcionamento do comércio fica a cargo das empresas.

De acordo com o Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Três Lagoas (Sindivarejo), na segunda-feira (12), o comércio funcionará normalmente. Na terça-feira (13), não terá expediente no comércio.

Na quarta-feira (14) de cinzas, o comércio poderá funcionar das 12h às 18h. Após isso, o comércio voltará a funcionar, normalmente, na quinta-feira (15) e sexta-feira (16). No sábado (17), o setor comercial funcionará no horário normal, das 8h as 14h.

As empresas que tenham funcionários e desejarem trabalhar no feriado devem protocolar requerimento de Acordo Excepcional de Funcionamento, na sede do Sindivarejo, localizada na Rua Bernado Antônio Leite, 601, esquina com a Avenida Olinto Mancini, onde podem solicitar o modelo do documento.