Saiba como será o funcionamento do comércio e repartições públicas

O Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas (Sindivarejo) informa como será o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais nos feriados na próxima semana.

No feriado estadual da criação de Mato Grosso do Sul, que ocorre na quarta-feira (11), o comércio funcionará normalmente. Já no feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, que cai na quinta-feira (12), as lojas não abrirão.

Empresas que necessitarem realizar acordos excepcionais nos dias 11 e 12, devem apresentar um requerimento na secretaria do Sindivarejo, localizada na rua Bernardo Antônio Leite, número 601, esquina com avenida Olinto Mancini. Lá, podem solicitar o modelo de requerimento adequado para o procedimento.

Continue Lendo...

Já as repartições públicas funcionam apenas segunda e terça-feira. A Prefeitura de Três Lagoas e o Governo do Estado decretaram ponto facultativo na sexta-feira (13). As agências bancárias em Mato Grosso do Sul fecham na quarta e quinta, e reabrem na sexta-feira.