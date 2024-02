Saiba o que abre e o que fecha durante o carnaval em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas determinou que, nesta segunda-feira (12) e terça-feira (13), as repartições públicas municipais terão ponto facultativo devido à celebração do carnaval. No dia 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, será ponto facultativo até às 13h.

Não haverá expediente nas secretarias municipais bem como nos departamentos de atendimento ao público, Cras, Creas, Procon, Tributação e Trânsito, entre outras repartições públicas estaduais e federais.

As Unidades de Saúde não abrirão em escala especial. Apenas as redes de urgência, como o Hospital Regional, Pronto Socorro, Samu e a UPA 24h estarão em funcionamento.

A maioria dos setores estão fechados ou mudaram os horários de atendimentos, em Três Lagoas. O comércio irá funcionar normalmente na segunda-feira. Na terça, não irá abrir as portas, retornando o atendimento na quarta-feira, a partir das 12h até às 18h. As empresas que tenham funcionários e desejarem trabalhar no feriado deverão protocolar requerimento de acordo excepcional de funcionamento, na secretaria do Sindicato do Comércio Varejista. O estabelecimento que abrir deverá pagar 100% de hora extra aos funcionários.

A Casa do Trabalhador funciona normalmente nesta sexta-feira (9), mas não realizará atendimento nos dias 12 e 13 de fevereiro. O atendimento retorna na quarta-feira (14), a partir das 13h.

Não haverá atendimento nas agências bancárias durante o carnaval, retornando na quarta-feira (14), às 11h.

Nesta sexta (9) e sábado (10), os Correios funcionam normalmente, com rotina de entregas de cartas e encomendas e atendimento. No sábado, funcionam apenas as agências que já abrem neste dia. Na segunda (12) e na terça-feira de Carnaval (13), não haverá atendimento nas agências. O atendimento e as entregas serão retomados na quarta-feira de Cinzas (14), a partir das 11h.