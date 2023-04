Saiba o que abre e o que fecha em Três Lagoas no feriadão de Páscoa

Muitas pessoas já se preparam para mais um feriadão em 2023. Em comemoração à Semana Santa, será ponto facultativo nas repartições públicas municipal e estadual, em Três Lagoas, nesta quinta-feira (6), véspera de feriado de sexta (7), Paixão de Cristo. Muitos setores mudarão os horários de atendimento ou até mesmo fecham e voltam a funcionar só na segunda-feira (10).

Para quem vai ficar em Três Lagoas é bom estar atento aos horários de funcionamento dos serviços públicos, comércio, Correios, agências bancárias e supermercados. Por isso é sempre bom saber o que abre e o que fecha no município. Confira:

Bancos

As agências bancárias vão manter o atendimento na quinta-feira e só suspendem o funcionamento ao público na Sexta-feira Santa, conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). De acordo com a Febraban, as contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo) e os carnês com vencimento nesta data poderão ser pagos no próximo dia útil, segunda-feira (10), sem incidência de multa.

Comércio

Os lojistas vão fechar as portas somente nesta sexta-feira e o atendimento volta ao normal no sábado (8).

Correios

Os correios vão manter o atendimento nesta quinta-feira, mas suspendem o expediente na sexta-feira.

Supermercados

Os principais supermercados da cidade informaram que na Sexta-feira Santa o atendimento será das 7h30 às 19h. No sábado (8) e, no domingo (9), vão funcionar normalmente.

Repartição pública federal, estadual e municipal

Nesta quinta-feira os órgãos públicos de todas as esferas suspendem o atendimento ao público, devido ao decreto de ponto facultativo, na véspera do feriado nacional da Sexta-feira Santa. Os servidores terão quatro dias de folga prolongada. Os órgãos públicos só retomam o expediente na segunda-feira (10).

O decreto não se aplica aos serviços considerados essenciais como: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), segurança pública, entre outros.

Poder Judiciário

Não haverá expediente no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul de quinta-feira a domingo de Páscoa. A atividade volta ao normal na segunda-feira (10). A portaria que disciplina o expediente forense para o ano de 2023 foi publicada no Diário da Justiça.