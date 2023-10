Saiba o que abre e o que fecha em Três Lagoas nos feriados de 11 e 12 de outubro

Essa semana será marcada por dois feriados consecutivos. Na quarta-feira (11), se comemora o feriado de criação do estado de Mato Grosso do Sul, que completará 46 anos de fundação. Na quinta-feira (12), é o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, feriado em todo o território nacional. Muitos setores mudarão os horários de atendimento ou até mesmo fecham e voltam a funcionar só na segunda-feira (16), devido ao ponto facultativo na sexta-feira (13).

Para quem vai ficar em Três Lagoas, é necessário estar atento aos horários de funcionamento dos serviços públicos, comércio, Correios, agências bancárias e supermercados. Confira:

Não haverá expediente nas secretarias municipais, de quarta até sexta-feira, durante todo o dia, bem como nos departamentos de atendimento ao público, Cras, Creas, Procon, Tributação e Trânsito, entre outras repartições públicas estaduais e federais.

Unidades de Saúde

Não abrirão em escala especial. Apenas as redes de urgência, como o Hospital Regional, Pronto Socorro, Samu e a UPA 24h estarão em funcionamento.

Bancos

As agências bancárias não abrem na quarta e na quinta, mas voltam a funcionar normalmente na sexta-feira. Os clientes poderão pagar contas e fazer transações pelo internet banking e aplicativos.

Correios

Não haverá atendimento nas agências dos correios nos dois dias de feriadão. Na sexta, as agências funcionam normalmente.

Comércio

Os comércios como postos de combustível, supermercados, shopping, farmácias, lojas, bares e restaurantes funcionarão normalmente dentro dos horários estabelecidos por cada empresa.

Lotérica

As casas lotéricas não funcionarão na quarta e quinta, retomando os atendimentos na sexta-feira.

Assistência Social

Pela Secretaria de Assistência Social (SMAS), permanecerá o atendimento no Acolhimento Institucionais. Em caso de emergência ou necessidade de atendimento, a população pode entrar em contato pelo telefone (67) 67 9274-4942 e falar com os servidores plantonistas da pasta.

Meio Ambiente

A coleta de lixo só não funcionará na quinta-feira, sendo que no dia seguinte, os bairros que seriam atendidos na data recebem o serviço. O buracão do Jupiá, local destinado para entulho de obras, fecha na quarta e quinta-feira, abre normalmente na sexta e no sábado.

A coleta de animais mortos, por sua vez, não funciona na quarta e quinta-feira, mas atende na sexta-feira normalmente. O contato do serviço é o 67 3524-3908 ou pelo Whatsapp pelo 67 99631-9458.

A coleta de pneus velhos, feita pelo EcoPonto, para na quarta e volta a funcionar apenas na segunda-feira, a partir das 7h.

Infraestrutura e Trânsito

Equipes do Departamento de Serviços Públicos (DSP) e da Diretoria Municipal de Trânsito estarão em escala de plantão nos serviços de obras e reparos. Com isso, em caso de emergência, a população pode solicitar o apoio do DSP basta entrar em contato pelo (67) 99296-2218 ou 99217-9946. Se o assunto for trânsito, o contato é o (67) 99125-3865 ou (67) 99300-1941.

Esporte

As quadras dos Ginásios Esportivos “Cacilda Acre Rocha” e Poliesportivo “Eduardo Milanez” estarão à disposição da população que fez agendamento antecipado.

Balneário Municipal

Abrirá normalmente a partir das 8h todos os dias, bem como no final de semana, com entrada gratuita para qualquer idade. Para agendamento de quiosques (precisa pagar taxa) e mais informações, o contato é o (67) 99153-1229.

Feira Central Turística

A Feira Central Turística funcionará na quarta-feira, com praça de alimentação e hortifruti das 17h às 22h e, na sexta-feira, assim como de costume, abertura da praça de alimentação das 17h às 22h ao som de música ao vivo e happy hour. No sábado, o local abre das 5h às 12h.

Casa do Artesão

A administração da Casa do Artesão – que é da Aclams (Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul) – informou que o local estará fechado na quarta e na quinta-feira, mas abre normalmente na sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h e no sábado, das 8h ao 12h.

Shopping Popular

Conforme a presidência do Shopping Popular, localizado na Circular da Lagoa Maior, o local estará aberto na quarta-feira, das 8h às 20h. Na quinta-feira, das 8h às 17h e na sexta-feira, das 8h às 20h.