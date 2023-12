Saiba o que abre e o que fecha no recesso do serviço público em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas vai iniciar o recesso administrativo das festividades de final de ano para os servidores públicos a partir do dia 23 de dezembro e seguirá até o dia 2 de janeiro. O expediente nas secretarias retornará no dia 3 de janeiro. O recesso foi estabelecido pelo Decreto Nº 553, de 12 de junho de 2023.

O governo do estado também decretou recesso do serviço público entre os dias 26 de dezembro e 5 de janeiro.O atendimento retornará no dia 8 de janeiro.

O que abre e o que fecha?

Não haverá expediente nas secretarias municipais, assim como nos departamentos de atendimento ao público, Cras, Creas, Procon, Tributação e Trânsito em todos esses dias.

Saúde

Unidades de saúde – As Unidades de Saúde da Família (USF) estarão fechadas apenas nos dias 23, 24, 25 e 26 de dezembro, mas voltam a funcionar em horário normal de expediente e com todos os serviços nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, param nos dias 30, 31, 1 e 2 e, depois, voltam a funcionar no dia 3 de janeiro. Veja a lista de USFs.

Urgência e emergência – Os serviços de urgência e emergência (Samu, Bombeiros, UPA e Hospitais), funcionam normalmente.

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibilizou um WhatsApp para que a população possa esclarecer dúvidas nesse período, segue: 67 98139-3273.

Assistência Social

Pela Secretaria de Assistência Social (SMAS), permanecerá o funcionamento do Acolhimento POP, que atende pessoas em situação de rua. Em caso de emergência ou necessidade de atendimento, a população pode entrar em contato pelo telefone (67) 99274-4942 e falar com os servidores plantonistas da pasta.

Infraestrutura

Equipes do Departamento de Serviços Públicos (DSP) e da Diretoria Municipal de Trânsito estarão em escala de plantão nos serviços de obras e reparos. Com isso, caso a população precise de apoio do DSP basta entrar em contato pelo (67) 99296-2218 ou 99217-9946. Se o assunto for trânsito, o contato é o (67) 99125-3865 ou (67) 99300-1941.

Esporte e lazer

As quadras dos Ginásios Esportivos “Cacilda Acre Rocha” e Poliesportivo “Eduardo Milanez” estarão à disposição da população que fez agendamento antecipado.

Desenvolvimento econômico e turismo

Balneário – O balneário municipal também estará aberto a partir das 8h para a população até o dia 26 de dezembro com entrada gratuita para qualquer idade, sendo que para agendamento de quiosques (precisa pagar taxa) e mais informações, o contato é o (67) 99153-1229.

No entanto, devido a organização do “Esqueta da Virada”, que antecipará a chegada de 2024, o balneário estará fechado de 27 de dezembro a 3 de janeiro, abrindo as portas novamente no dia 4 de janeiro.

Feira Central – De acordo com a administração da Feira Central, será realizada uma programação especial neste final de ano que pode ser conferida aqui.

Meio Ambiente

Coleta de lixo – A coleta de lixo não funcionará apenas no dia 25 de dezembro e no dia 1 de janeiro, ou seja, nos demais dias funcionará normalmente.

Ecoponto – O Ecoponto de coleta de pneu inservível, que fica junto ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e atende pequenos geradores (borracharias, por exemplo), funcionará nos dias 27, 28 e 29, para na virada do ano, e volta suas atividades no dia 3 de janeiro.

Buracão do Jupiá – O Buracão do Jupiá, que recebe entulhos, funcionará normalmente de 26 a 30 de dezembro, para na virada do ano e volta ao seu expediente normal a partir do dia 2 de janeiro.

Coleta de animais mortos – A coleta de animais mortos também funciona normalmente de 26 a 29 de dezembro, para na virada do ano, e volta suas operações no dia 2 de janeiro. O atendimento do serviço é pelo telefone 67 3524-3908 ou 67 9631-9458.

Áreas verdes – As equipes de manutenção das áreas verdes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semea), trabalharão normalmente de 26 a 30 de dezembro, param na virada do ano, e retornam ao expediente normal no dia 2 de janeiro.

Educação

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), assim como as Escolas e Centros de Educação Infantil, estarão de recesso administrativo de 23 de dezembro a 2 de janeiro, voltando o atendimento no dia 3 de janeiro. Excepcionalmente, no dia 20 de dezembro, nesta quarta-feira, a Semec atenderá ao pública apenas no período matutino, pois terá reuniões internas com os gestores no contraturno.

O telefone de plantão da pasta é o WhatsApp 67 99274-4942.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas