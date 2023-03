Saiba onde economizar na hora de comprar presente para o Dia da Mulher

Para o Dia Internacional de Mulher, comemorado em 8 de março, o comércio de Três Lagoas começa a preparar seus estoques com os artigos mais procurados para a data. Auxiliando o consumidor que costuma presentear as mulheres nesta data, o Programa Municipal de Defesa do Consumidor (Procon) realizou uma pesquisa de preço dos itens favoritos do público feminino.

O buquê de rosas com 12 unidades foi pesquisado em cinco floriculturas e este mantém uma média de R$ 150. Já o com 15 rosas varia entre R$ 179 e R$ 240.

A cesta de café da manhã tem uma diferença de 100%, comparando entre o estabelecimento que oferece o menor preço – R$ 150, e o mais caro – R$ 300. Um creme para o corpo, independente de marca, custa entre R$ 8,90 e R$ 42,90. A pesquisa também foi realizada em salões de beleza e lojas de cosméticos. Acesse a pesquisa no link. Clique aqui e confira.