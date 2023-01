Saiba quais as regras para ser doador de sangue

Doar sangue e salvar vidas não é uma tarefa difícil. Homens podem doar até quatro vezes ao ano com um intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três, com um intervalo mínimo de três meses.

Os doadores precisam ter entre 16 e 69 anos, segundo lei aprovada em 2013. Há uma ressalva para quem tem 16 e 17 anos: no Hemosul, o menor de idade tem que estar acompanhado de pai, mãe ou responsável legal. Caso o adolescente seja emancipado, pode ir sozinho trazendo o documento de emancipação. Já se for casado, deve levar a certidão de casamento.

Outra coisa: a primeira doação somente pode ser feita até 60 anos. Acima desta idade, apenas para quem já é doador de sangue. Já as doenças que impedem a doação são as hematológicas, cardíacas, renais, pulmonares, hepáticas, autoimunes, diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose, câncer, sangramentos anormais e convulsões, assim como portadores de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue como Doença de Chagas, Hepatite, AIDS, Sífilis.

Quem estiver com gripe ou alergia deve esperar sete dias após sarar. Aí basta ir fazer a doação munido de um documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista. Embora a nova lei permita a doação de pessoas com menos de 50 Kg, a Rede Hemosul-MS aceita apenas doadores com 51 kg ou mais, para a melhor utilização do sangue coletado e segurança do doador.

Vale lembrar que alguns medicamentos impedem a doação. Por isso, é importante falar para o profissional de saúde que for lhe entrevistar os remédios que está utilizando. Vacinas também impedem temporariamente a doação. O ideal é doar sangue antes de tomar a dose de vacina. Outra recomendação importante é estar bem alimentado. Não pode doar sangue em jejum. É diferente de quando se faz exames laboratoriais de sangue, para os quais o jejum é recomendado. O ideal é apenas evitar alimentos com excesso de gordura, comendo bem, porém, de forma saudável.

Confira o local de funcionamento da Rede Hemosul:

HEMOSUL TRÊS LAGOAS

Rua Manoel Rodrigues Artez, 520, Colinos

Fone: (67) 3522-7959 / (67) 99270-0312 whatsapp

Segunda à Sábado: 7h às 12h