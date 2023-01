O verão é a estação mais quente do ano. E, pelo uso intenso de aparelhos de refrigeração de ambientes e de alimentos, como ar-condicionado e geladeira, o consumo de energia elétrica aumenta em torno de 7% a 15% ao mês.

Com os termômetros registrando 34°C, mas com sensação térmica de 37°C, não tem como não abusar do ventilado na busca para se refrescar um pouco. É momento de economizar com a adoção de hábitos racionais de consumo.

