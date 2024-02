Saiba quais são as empresas participantes da promoção 'A Casa dos Sonhos'

Para participar da grande promoção “A Casa dos Sonhos”, basta comprar nas lojas parceiras e preencher um cadastro através do QR Code. Quanto mais comprar no comércio de Três Lagoas, maior será a chance de ser sorteado com uma chave.

A promoção é desenvolvida pelo Grupo RCN de Comunicação e o imóvel será entregue mobiliado. Conforme a regra promocional, cada loja parceira terá um cliente pré-sorteado a cada sexta-feira do mês. Os primeiro sorteio foi realizado em 16 de fevereiro de 2024. Todos os participantes que forem selecionados vão para a segunda fase da ação, que consiste em outra dinâmica agendada para o dia 2 de março.

Confira abaixo as lojas parceiras da promoção:

- Estoque Materiais de Construção

- Tintas Velutex

- Postos Parati e Nikkey

- Instituto Visão Solidária

- Rede de Postos 7 Mares

- 7 Pharma

- DMS Fibra

- Colégio Exitus

- Comercial Mariano

- Casa das Cores

- Casa Alea

- Multisoldas

- Depósito de Gás Avenida

- Mega Tec

- Cassiplast

- Espaço Vip

- Chocoplast

- Quitutes da Teni

- Telas Concordia

- Pet Shop Cat e Dog

- Morena Mulher