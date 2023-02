Saiba quais são as vagas para cursos gratuitos no setor cultural

Ainda dá tempo de se matricular em uma das aulas oferecidas pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec). As inscrições encerram dia 15 ou até o preenchimento das vagas e devem ser feitas na secretaria, das 7h30 às 11h e, das 13h às 17h.

Para realizar a matrícula é necessário comparecer à Diretoria de Cultura com os seguintes documentos: menores de idade: RG ou Certidão de Nascimento do aluno; RG do responsável; comprovante de residência ou comprovante de matrícula escolar. Maiores de 18 anos de idade: Comprovante de residência e documento pessoal. Outras informações pelo telefone (67) 9 9206-9372.

VAGAS

Violão – período noturno

Canto Coral – período noturno

Ukelele – período manhã e tarde

Teatro – período noturno