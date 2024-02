Saiba quais são os próximos feriados prolongados em 2024

Após o período de folga de carnaval, para aqueles que não estavam trabalhando, chegou o momento de desfazer as malas e voltar à rotina. E para quem já estão ansiosos para os próximos feriados em 2024, não haverá muitos feriadões.

A próxima folga prolongada, de acordo com o calendário do Governo Federal, é 'A Paixão de Cristo', que é a Sexta-feira Santa, no dia 29 de março, que vai possibilitar uma folga vizinha ao fim de semana para os trabalhadores.

Continue Lendo...

Após a Sexta-feira Santa, haverá o feriado da Proclamação da República, dia 15 de novembro, também em uma sexta. E para quem mora em Mato Grosso do Sul contará com o feriado estadual que corresponde a divisão do estado, em 11 de outubro, em uma sexta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após essa data, o calendário traz mais oito feriados, cinco deles cairão aos finais de semana, confira na lista abaixo:

Feriados em 2024

- Finais de semana:

Tiradentes - 21 de abril (domingo)

Aniversário de Três Lagoas - 15 de junho (sábado)

Independência do Brasil - 7 de setembro (sábado)

Nossa Senhora Aparecida - 12 de outubro (sábado)

Finados - 2 de novembro (sábado)

- Quartas-feiras:

Dia do Trabalho - 1º de maio

Consciência Negra - 20 de novembro

Natal - 25 de dezembro

Confira na reportagem abaixo: