Saiba quando pedir estorno de compras online

As compras online são um conforto para os consumidores que querem adquirir um produto de forma fácil e rápida, basta entrar no site, escolher o produto e clicar em comprar. Tudo isso, pode ser feito no conforto do sofá da sua casa.

Mas e quando o final dessa compra não é como o esperado? É comum as histórias de produtos que vieram com defeito, mercadoria diferente da que foi anunciada pela loja, ou, as vezes, o produto nem chega ao consumidor.

Caso o produto venha com defeito ou o consumidor receba algo diferente do que pediu, é necessário entrar em contato com o fornecedor ou fabricante para relatar o problema e solicitar a substituição ou devolução da mercadoria. O Código de Defesa do Consumir ampara o comprador neste caso.

E um detalhe importante, quando esse produto chegar, você ainda pode exercer o direito de devolve-lo, sem qualquer prejuízo.

