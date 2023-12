Saiba quem são os vencedores do Festival Bar em Bar 2023 em Três Lagoas

Os vencedores do Festival Bar em Bar 2023, promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel MS), foram conhecidos finalmente, na terça-feira (5).

Regado à chopp e boa música, o evento aconteceu no Sunset Growler Station, em Campo Grande (MS). O presidente da Abrasel MS, João Francisco Denardi, ficou feliz com o resultado do festival. “Nesta edição tivemos um número recorde de participação, com sete municípios e ver os empresários reunidos, celebrando, confirmou que esta edição do Bar em Bar foi um sucesso”, comemorou.

Continue Lendo...

Em Três Lagoas, a Abrasel Costa Leste mobilizou seus associados a participarem do Festival como uma forma de fomentar a criação de novos pratos e também atrair mais clientes para os bares e restaurantes. Clique aqui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira os vencedores do Festival Bar em Bar 2023, escolhidos por votação popular:

Três Lagoas

Comida de Buteco

1º Restaurante Das Águas/ Hotel OT

2º Águas do Sucuriú

3º Açaí Lounge

Restaurante

1º Salviano’s Restaurante

2º Restaurante Das Águas/ Hotel OT

3º JB Peixaria — Restaurante

Burger

1º Infinity Hamburgueria

2º Capixabas

3º Porks Porco e Chope

*Informações da assessoria da Abrasel Costa Leste.