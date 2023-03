Nesta quarta-feira (22) comemora-se o Dia da Água. Além da preservação, é preciso conscientização em relação ao uso e o consumo deste recurso natural que é fundamental também para o funcionamento do nosso organismo.

Cerca de 70% do nosso corpo é composto de água. Ela nos hidrata, auxilia no transporte de nutrientes e na eliminação de toxinas através do suor e da urina. Permanecer sem tomar água por muito tempo pode ser um risco para a saúde.

