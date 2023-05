Salário 13º do INSS será pago entre maio e junho

O valor do benefício será pago em duas parcelas nos meses de maio e junho de acordo com o calendário habitual de pagamento do INSS. A liberação dos valores, que normalmente seriam pagos no segundo semestre, deve custar mais de 62 bilhões de reais.

São dois calendários: um para quem recebe um salário mínimo e outro para quem recebe mais. Quem recebe um salário mínimo e o final do NIS é o nº 1, a primeira parcela será paga no dia 25 de maio e a segunda no dia 26 de junho.

Para quem recebe mais de um salário mínimo, o pagamento começa no dia 1° de junho para quem tem do N° 1 ao N° 6 como final do NIS. O pagamento deve terminar somente no mês de julho.

Tem direito ao abono os segurados do INSS que, durante este ano, tenham recebido auxílio por:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Incapacidade temporária

Auxílio acidente

Aposentadoria

Pensão por morte ou

Auxílio reclusão

Confira a reportagem completa: