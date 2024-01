O salário mínimo dos empregados do comércio de Três Lagoas será de R$ 1.674, com validade de 1º de novembro de 2023 a 31 de outubro de 2024. O reajuste foi definido apenas na semana passada, após acordo coletivo assinado pelos sindicatos do Comércio Varejista e dos Empregados do Comércio.

O salário que era de R$ 1.550 teve um reajuste de 6,5%. Segundo o presidente do Sindicato dos empregados do Comércio, Eurides Silveira, a negociação não foi fácil, mas em comum acordo conseguiram fechar em um valor acima da inflação.

Na manhã desta quarta-feira (3), o presidente do sindicato, participou do RCN Notícias da rádio Cultura FM e TVC para falar do acordo coletivo.

Acompanhe abaixo a entrevista na integra: