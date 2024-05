Samu é chamado no Maristela após idoso cair de bicicleta e ficar desacordado em via movimentada

Um idoso de 66 anos, ficou ferido após sofrer uma queda enquanto andava de bicicleta no final da tarde desta sexta-feira (10), na rua Maria Guilhermina Esteves, bairro Jardim Maristela, Três Lagoas (MS).



Por volta de 17h40 o (Samu) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi chamado no local, onde um idoso em uma bicicleta, teria sofrido uma queda e estaria desacordada.

Uma equipe de Suporte Avançado foi até o local, onde localizaram a vítima caída na via que em horário de pico, é extremamente movimentada, o que causava um risco de atropelamento da vítima que estava ao solo.

Imediatamente os socorristas e o médico intervencionista do Samu, realizaram os atendimentos ao idoso, que durante o resgate, recobrou os sentidos e a vítima foi levada ao interior da ambulância, para ser avaliada e posteriormente foi levada até a (UPA) Unidade de Pronto Atendimento.



Durante o resgate do idoso, as cenas e flagrantes de irregularidades de trânsito local, foram enormes. Enquanto os socorristas do Samu, realizaram o atendimento à vítima, ainda no asfalto, mesmo sinalizado com cones e com a ambulância atravessada na via, motociclistas e ciclistas, não respeitaram o isolamento e diversas vezes alguns condutores passaram com seus veículos duas rodas, no local do resgate, quase ocasionando outro acidente.