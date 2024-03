Saúde abre inscrições para o projeto 'Viver Bem' em Três Lagoas

Estão abertas as inscrições para mais uma edição do “Projeto Viver Bem” da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), voltado para o tratamento de pessoas com obesidade ou sobrepeso, no intuito de prevenir doenças e levar qualidade de vida aos três-lagoenses.

Disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Três Lagoas, desde junho de 2021, este projeto é voltado para pessoas com sobrepeso e obesidade um dos critérios para participar é estar com o Índice de Massa Corpórea (IMC) igual ou maior que 25kg/m2, acima de 18 anos de idade. O IMC é a formula utilizada para medir a gordura corporal e verificar se a pessoa está dentro dos padrões normais de peso. O cálculo leva em conta o peso e altura dos indivíduos.

Como funciona

O projeto se concentra em três eixos principais para abordar completamente as necessidades dos participantes.

Eixo 1: Reeducação alimentar, baseada em uma alimentação saudável, nutritiva e equilibrada, com atividades em grupos e atendimentos individuais com a nutricionista.

Eixo 2: Prática de atividade física, com apoio da academia da saúde e dos educadores físicos e consulta e avaliação médica.

Eixo 3: Oferecer espaço para escuta qualificada, para que possam expressar de forma espontânea e, ao mesmo tempo, direcionada às questões relacionadas a obesidade com apoio da psicóloga.

Ao combinar intervenções através de uma equipe multidisciplinar, o “Projeto Viver” trabalha nos participantes a adaptação e aceitação a um estilo de vida saudável e sustentável. Ao proporcionar suporte abrangente e recursos necessários, o projeto busca não apenas reduzir o peso, mas também melhorar a qualidade de vida e promover o bem-estar geral.

Inscrições

Para fazer a inscrição, o interessado deve comparecer na Academia da Saúde, com o cartão do SUS e documentos pessoais (CPF e RG), de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h e das 13h às 16h. O endereço fica na rua José da Silva, s/n, no bairro Jardim Maristela. O telefone WhatsApp é (67) 99204-6616. Na finalização da inscrição, a pessoa já começa atuar dentro do projeto.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas