Saúde alerta para nova epidemia de dengue em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Endemias, divulgou o boletim do Levantamento do Índice Rápido de Infestação pelo Aedes Aegypti (LIRAa) com os resultados referentes ao mês de janeiro em Três Lagoas. A cidade apresentou um índice de 2,2 pontos percentuais em infestações pelo mosquito, número menor do que o último resultado divulgado em maio de 2023, que era de 2,6. No entanto, o resultado atual ainda se enquadra em caso de “alerta” pelo Ministério da Saúde. Apenas resultados abaixo de 1,0 são considerados como “satisfatório”.

O relatório também aponta a possibilidade de uma nova epidemia de dengue e chikungunya no município, dessa vez com o reaparecimento de infecções pelos sorotipos da dengue como a DEN 3- que causa quadros de maior gravidade e não havia registro de circulação há mais de 15 anos no Brasil, e DEN 4- que não era registrado desde 2018. Ambas as variantes ainda não foram identificadas em Três Lagoas, mas já foram registradas em cidades próximas, como Votuporanga, interior do Estado de São Paulo, onde há casos do sorotipo 3. De acordo com o coordenador do Setor de Endemias, Alcides Ferreira, estes novos registros causam preocupação. “Como o município não registra casos destes sorotipos a muito tempo, as pessoas estão mais suscetíveis a essa contaminação, e isso pode desencadear mais uma epidemia.”

Os agentes estiveram em 2.892 imóveis para o levantamento e apontaram que a maior incidência de infestação dos mosquitos ocorre dentro das residências, como afirma o coordenador. “Cerca de 75% dos focos são encontrados dentro de moradias. Os depósitos onde que mais se encontrou focos do aedes aegypti foram em pratinhos de plantas e bebedouros de animais.”

Os estabelecimentos comerciais representam 15,6% dos locais de foco de reprodução do mosquito. Enquanto 7,8% foram encontrados em terrenos baldios.

A Secretaria Municipal de Saúde tem intensificado a visita bimestral em residências com orientações aos moradores, e em pontos estratégicos a cada 15 dias, além de recolhimento de pneus e realização de mutirões de limpeza.

No ano de 2023, Três Lagoas registrou 4.645 diagnósticos positivos e sete mortes em decorrência de contaminação pela dengue.

Confira o ranking de bairros com maior infestação pelo mosquito da dengue:

1º- Lapa

2º- Vila Nova

3º- Centro

4º- Vila Piloto

5º- Santa Luzia

6º- Jardim Morumbi

7º- Residencial Acácias

8º- Jardim Itamaraty