Saúde amplia o público de vacinação contra HPV

O Ministério da Saúde, através da Nota Técnica nº 63/2023, ampliou o grupo prioritário de vacinação contra o papilomavírus humano (HPV). Agora, pessoas vítimas de violência sexual, entre 9 e 45 anos, de ambos os sexos, poderão ser imunizadas pela rede pública de saúde.

O HPV é um dos vírus mais comuns no mundo, sendo transmitido através do contato sexual desprotegido. Existem 100 tipos diferentes dessa mesma infecção. São vários os sintomas que podem ser notados, ou não, a olho nu, sendo que uma das principais características são as lesões nas regiões genitais.

Atualmente, a vacina é a forma de proteção mais eficaz contra a doença. Nesta nova atualização, o esquema será da seguinte forma: para o público de 9 a 14 anos, a aplicação será de duas doses, em um intervalo de seis meses. Para jovens e adultos entre 15 e 45 anos, será de três doses, em um intervalo de dois e seis meses. O imunizante ficará restrito às unidades básicas de saúde (UBS) e ao

Continue Lendo...

Programa de Combate à Doenças Sexualmente Transmissíveis (IST/AIDS).

Em Três Lagoas, 87 pessoas foram vítimas de abuso sexual no ano de 2023, sendo a maioria delas (74) do sexo feminino.