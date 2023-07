Saúde amplia público para a imunização contra a meningite até 31 de julho

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), ampliou o público-alvo da vacina Meningocócica ACWY, até o final deste mês (31). Os novos grupos inclusos são: adolescentes de 11 a 18 anos de idade; profissionais de saúde em atividade e dose de reforço para adolescentes ou adultos que vivem com HIV/Aids.

O imunizante estará disponível em todas as Unidades de Saúda da Família (USF) de Três Lagoas conforme horário de funcionamento de cada local (VEJA AQUI).

De acordo com resolução nº 42/SES/MS, publicada no Diário Oficial, o intuito é aumentar a proteção da população e a disponibilidade da vacina, A nota prevê a ampliação do público-alvo e recomenda que a estratégia seja utilizada até a disponibilidade de doses da vacina Meningocócica ACWY (conjugada) pelos municípios até dia 31 de julho de 2023.

CASOS DA DOENÇA EM TL

Três Lagoas registra aumento no número de casos da doença de 150%, no primeiro semestre de 2022, duas pessoas testaram positivo, enquanto em 2023, já foram contabilizados cinco casos confirmados. Em 2022, a cidade fechou o ano com três pacientes diagnosticados.

Um dos principais fatores do aumento de casos, são a queda nos números de vacinação, que vem sendo registrado há alguns anos em Três Lagoas, assim como em todo o país.

QUEM PODE SE VACINAR

-Adolescentes de 11 a 18 anos de idade, não vacinados ou com cinco anos ou mais da última dose da vacina Meningo ACWY;

-Profissionais de saúde não vacinados com a vacina Meningo ACWY que estejam em atividade em Unidade de Saúde;

-Dose de reforço para adolescentes ou adultos que vivem com HIV/Aids, com cinco anos ou mais da última dose recebida de vacina meningocócica conjugada (MenC ou menACWY), seguindo recomendações do CRIE (Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais).