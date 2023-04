Saúde confirma dois casos de zika em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que dois moradores de Três Lagoas foram diagnosticados com Zika nesta semana. As vítimas são do sexo feminino: uma criança de um ano de idade e uma mulher de 54 anos.

A quantidade de pessoas com a doença na cidade pode ser maior, segundo a pasta, isso porque muitos pacientes procuram atendimento e realizam exames particulares, que não são contabilizados pelo setor municipal.

