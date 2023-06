Saúde de Três Lagoas explica dificuldade para adquirir alguns medicamentos

Conforme anunciado no final de maio deste ano pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Prefeitura de Três Lagoas promoveu o Pregão Eletrônico nº 057/2023 finalizado na semana passada, para a compra de diversos itens pelo Município. Porém, durante o processo licitatório, a compra de alguns medicamentos não teve êxito, ocasionando o que conhecemos como “itens fracassados”, termo técnico utilizado quando as empresas participantes não atendem aos critérios necessários para efetuar a compra dos medicamentos; ou “licitação deserta”, quando os fornecedores não apresentam cotações para o produto.

Dessa forma, da lista total de medicamentos pactuados, aqueles adquiridos com recursos próprios, em que a Prefeitura compraria para suprir a necessidade da Farmácia Central, cerca de 23% não tiveram êxito, ou seja, de 151 itens, 35 não chegarão às farmácias municipais. (Confira a lista ao final da reportagem)

Para entender melhor, durante a licitação, que foi finalizada na semana passada, os medicamentos que concluíram o certame como fracassados apresentavam valores acima da tabela do preço da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), responsável pela regulação econômica do comércio de medicamentos no Brasil. Já os itens desertos findaram a etapa sem nenhuma empresa apresentar cotação para o produto.

De acordo com a SMS, geralmente é previsto que aconteça essa dificuldade com alguns itens, porém este ano o número foi bem maior do que o previsto. A SMS informa que já solicitou novo processo de licitação para aquisição dos itens que não foram comprados e orienta que alguns medicamentos, como Sinvastatina, Salbutamol podem ser adquiridos pela Farmácia Popular com preço acessível à população.

Alternativas

Outra orientação da Secretaria é conversar com o médico na hora de receitar a medicação e verificar se há possibilidade de trocar por outro que não esteja em falta na Farmácia do Município.

Vale ressaltar que o desabastecimento não acontece somente em Três Lagoas, várias cidades do Estado e do país também enfrentam a mesma dificuldade para aquisição de medicamentos.

Veja a lista de medicamentos:

eritromicina 500 mg (comprimido)

gentamicina 05 mg/ml (frasco c/ 05 ml)

ácido folínico 15 mg (comprimido)

albendazol 40 mg/ml ou 400 mg / 10 ml)

albendazol 400 mg (comprimido)

alendronato de sódio 70 mg (comprimido)

alopurinol 300 mg (comprimido)

amoxicilina 50 mg/ml ou 250 mg / 05 ml

amoxicilina + clavulanato de potássio 50 +

biperideno 02 mg (comprimido)

clomipramina 25 mg (comprimido)

dexametasona 01 mg/g (bisnaga c/ 10 g)

dexametasona colírio 01 mg/ml (frasco c/

diazepam 05 mg/ml ou 10 mg / 02 ml

digoxina 0,25 mg (comprimido)

eritromicina 50 mg/ml ou 250 mg / 05 ml

estriol, succinato de 01 mg (bisnaga c/ 50 g)

fenobarbital 100 mg/ml ou 200 mg / 02 ml

haloperidol, decanoato 70,52 mg/ml (ampola)

hidróxido de alumínio 61,5 mg/ml (frasco c/

levotiroxina sódica 25, 50 e 100 mcg (comprimido)

metildopa 250 mg (comprimido)

metoclopramida 04 mg/ml (frasco c/ 10 ml)

metronidazol 100 mg/g ou 500 mg / 05 g +

nistatina 100.000 ui/ml (frasco c/ 50 ml)

nitrofurantoína 100 mg (comprimido)

noretisterona 0,35 mg (comprimido)

óleo mineral – uso tópico (frasco c/ 100 ml)

sais de reidratação oral (envelope / sachê)

salbutamol 100 mcg (spray aerossol)

sinvastatina 20 e 40 mg (comprimido)

sulfato ferroso 25 mg/ml ou 250