Saúde define entrega de obras como principais metas para 2024

A Secretaria Municipal de Saúde planeja entregar novas obras para o ano de 2024, de acordo com a titular da pasta, Elaine Fúrio. Até o final do ano, as obras das unidades básicas de saúde dos bairros Jardim Maristela, Jupiá e Santo André devem ser entregues pela gestão atual. Além disso, um novo prédio da UBS Miguel Nunes, no bairro Vila Nova, também deve ser finalizado neste ano. De acordo com a secretária, a unidade deve passar a atender 24h. “É uma unidade de saúde que está sendo construída para esse porte. Ela vai ter estrutura para que funcione durante o dia como um posto de saúde, mas que também tenha uma flexibilidade para atendimentos no período noturno.”

A pasta também planeja entregar a Clínica Ortopédica e dar início a reformas e ampliações na Clínica da Criança e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). “A gente tem o desejo de aumentar o porte da UPA. Hoje nós temos uma grande unidade, mas ainda de um porte considerado pequeno. Então nós queremos ampliar o prédio e solicitar ao Ministério da Saúde um aumento no porte da unidade.”

A secretária também mira esforços na saúde mental para este ano. A gestão está avaliando a construção de duas unidades do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para pessoas em situação de dependência de substâncias químicas (CAPS AD) e para o público infanto-juvenil (CAPSi). “A saúde mental é um desafio para qualquer gestão. Nós temos vários planejamentos para 2024, mas eu preciso dos profissionais que serão integrados através do processo seletivo.”