Saúde divulga agenda de plantões nas USF para o Novembro Azul

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), tem um convite especial para todos os homens que residem no município: visitar uma Unidade de Saúde da Família (USF), neste mês de novembro para cuidar da saúde.

O mês de novembro é destinado a conscientização do cuidado com a saúde do homem através da campanha que recebe atenção mundial “Novembro Azul”. Essa ação vem no sentido de trabalhar os fatores que prejudicam direta e indiretamente a saúde masculina em todas as idades, principalmente a adulta de todas as faixas etárias, alertando para os riscos e principalmente para as formas de prevenção, controle e tratamentos.

Durante o mês, a SMS vai promover plantões nas USFs do município, oferecendo atendimento especial para o público masculino, com consultas odontológica, médica, enfermagem, atualização do cartão de vacinas e realização de testes rápidos para HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), Sífilis e Hepatites B e C.

Segundo o Ministério da Saúde, os homens morrem mais do que as mulheres em praticamente todas as causas de óbitos, em todas as faixas etárias, apresentando ainda maior tendência a uma mortalidade precoce, antes dos 60 anos.

Entre as principais causas destacam-se as cardiovasculares (infarto e AVC), representadas principalmente pela presença de hipertensão arterial, diabetes, sedentarismo, má alimentação e tabagismo. Esses mesmos fatores são os que desencadeiam uma série de outros problemas de saúde, inclusive cânceres das mais diversas formas (próstata, estômago, intestino, pulmão, bexiga, etc).

Além disso, situações de violência estão mais presentes entre a população masculina e representam importantes causas de mortalidade. Os homens se suicidam 4x mais que as mulheres, e as mais diversas formas de violência, especialmente influenciada pelo uso do álcool, estão muito presentes.

O uso abusivo do álcool, por sua vez, é muito mais presente também entre os homens. Os danos individuais e diretos, cirrose e insuficiência hepática, dependência, entre outros. Além dos coletivos e indiretos, problemas familiares, no trabalho, acidentes de trânsito, brigas, são muitos.

Nesse sentido, a campanha tem foco na interrupção do tabagismo, prática de atividades físicas, procura por ajuda quando estiver em situação de sofrimento, enfrentamento do estresse, alimentação saudável, redução ou interrupção do etilismo, planejamento familiar, acompanhamento do pré-natal e procura regular por atendimento de saúde.

Veja a programação das USFs para Novembro Azul:

Dia 11 (sábado)

USF Vila Haro – Das 8h às 12h

USF Miguel Nunes – Das 8h às 12h

Dia 14 (terça-feira)

USF Jupiá – Das 7h às 11h

USF Arapuá – Das 13h às 17h

Dia 18 (sábado)

USF Maristela – Das 7h30 às 11h30

USF Chácara Eldorado – Das 7h às 12h

USF Santa Luzia – Das 7h às 12h

USF Nova Três Lagoas – Das 13h às 17h

Dia 25 (sábado)

USF Vila Piloto – Das 7h30 às 11h30

USF Santo André – Das 13h00 às 16h

USF Interlagos – Das 7h30 às 11h30

USF São Carlos – Das 7h às 11h

USF Vila Alegre – Das 8h às 13h

USF Santa Rita – Das 7h30 às 12h

USF Paranapungá – Das 7h30 às 11h30

USF Atenas – Das 7h às 11h

Dia 30 (quinta-feira)

USF Novo Oeste – Das 7h às 17h