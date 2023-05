Saúde diz que cobertura vacinal contra influenza ainda é baixa em Três Lagoas

A cobertura vacinal contra o vírus influenza ainda é considerada baixa em Três Lagoas. Das pouco mais de 40 mil pessoas que fazem parte do grupo prioritário, para quem as doses já estavam disponíveis desde o começo do mês de abril, apenas 11 mil foram imunizadas.

A partir deste sábado (13), a vacina já está liberada na Feira Central para todas as pessoas maiores de 12 anos. Na segunda-feira (15), qualquer pessoa com mais de seis meses de idade pode ser imunizada. As doses estarão disponíveis em todas as Unidades de Saúde da Família em Três Lagoas que estão localizadas nos seguintes bairros: Jupiá, Nova Três Lagoas, Santa Luzia, Novo Oeste e Vila Alegre. Os locais permanecem aberto das 7h às 17h e a vacinação começa 8h e vai até às 16h30.

Não há contra indicação para receber a vacina e ela pode ser aplicada, inclusive, junto com a da Covid-19. A única restrição é para aquelas pessoas que apresentaram reações fortes depois que tomaram as doses anteriores.

Humberta Azambuja, coordenadora do Departamento Municipal de Imunização, revela que os casos de síndrome respiratória aguda grave apresentaram uma queda na cidade e isso se deve, principalmente, à vacinação. Ela explica ainda que é preciso levar em consideração o tempo que a vacina demora para fazer efeito. “Demora pelo menos 10 dias até que a vacina comece a agir em nosso organismo. Por isso é importante se imunizar antes do inverno, pois é nesta época que o vírus aumenta a sua ação.”

Isso acontece porque o clima mais frio influencia muito no surgimento das doenças respiratórias de modo geral. Segundo a pneumologista Vanessa Alves, é a própria temperatura baixa que aumenta a deposição de poluentes e de vírus no ar, pois ele fica mais ‘pesado’. “O inverno seco de Três Lagoas facilita ainda a irritação da mucosa”.

Uma das formas de prevenção é evitar locais muito fechados e repletos de pessoas, ou seja, evitar aglomeração. Os pacientes que estão no grupo de risco por serem mais vulneráveis como os idosos, as crianças e as gestantes, devem manter o uso de máscara em locais públicos enquanto não há um controle total da doença.

Em muitos casos é o próprio corpo quem avisa que o quadro da gripe evoluiu para algo mais grave. Esta é a hora de ficar alerta e procurar atendimento médico. “É preciso observar se a secreção começa a mudar de cor e fica mais espessa. Se a indisposição persiste por muito tempo e se a criança não está brincando e fica mais sonolenta e sem comer.”