Saúde informa que retirada gratuita de medicamentos de alto custo deve ser realizada até 27 de março

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), comunica aos pacientes usuários de medicamentos do componente especializado – alto custo, da Secretaria Estadual de Saúde (SES), que é necessário retirar os itens até o dia 27 de março (quarta-feira), considerando que nos dias 28 e 29 (quinta e sexta-feira), a unidade estará fechada por conta do ponto facultativo, retornando apenas no dia 1º de abril.

O paciente tem o prazo limite para retirar a medicação na Farmácia de Alto Custo, localizada na rua Zuleide Perez Tabox, número 950, esquina com avenida Eloy Chaves, bairro Centro, até o fim do mês, e caso não efetue ele perderá a remessa e terá que esperar o próximo envio, previsto para somente no final de abril.

A SMS enviou mensagens via WhatsApp para os beneficiários, porém, alguns pacientes estão com o número de telefone desatualizado. A secretaria ressalta que é importante atentar-se ao prazo para não perder o prazo de retirada.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas