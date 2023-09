Saúde lança enquete sobre atendimentos da USF Jardim Maristela

Os atendimentos realizados na Unidade de Saúde da Família (USF) do Jardim Maristela devem ser interrompidos a partir do dia 15 de setembro (previsão), e para garantir a qualidade dos serviços e a satisfação dos usuários da unidade, a Prefeitura de Três Lagoas lançará uma enquete em suas redes sociais para a população escolher qual melhor local para a demanda do USF Jardim Maristela ser atendida.

As opções são: dividir os atendimentos e equipes entre as Unidades de Saúde “Jardim Eldorado” e “Novo Oeste”, ou concentrar todo atendimento na USF Novo Oeste, por estarem mais próximas dos bairros de referência.

Esta alteração é temporária e vai acontecer devido à obra de reforma e ampliação da unidade para melhor atender seus usuários.

A enquete está disponível a partir desta segunda-feira (4) e ficará no ar até dia 15 de setembro. Acesse a enquete nas páginas do Facebook e Instagram.