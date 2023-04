Saúde municipal convoca 23 profissionais aprovados no concurso para reforço

Foram convocados 23 candidatos aprovados no concurso de 2021 para assinatura do termo de posse, no dia 18 de abril, na Câmara Municipal de Três Lagoas, às 17h30. Os novos servidores vão reforçar o atendimento na demanda da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que tem aumentado a cada dia, com novos casos de dengue.

A convocação foi publicada nesta quarta-feira (12), no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), edição 3318/2023. Confira o edital.

Os candidatos que apresentam pendências deverão comparecer à Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, na rua Joaquim Tiago da Silva, 288, no Jardim Morumbi, para regularização da situação e mediante ao ato assinar o termo no dia 18.

CARGOS CONVOCADOS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao todo foram convocados 23 profissionais, são eles:

01 – fonoaudióloga

06 – técnico em enfermagem

10 – médico plantonista

02 – médico da família

03 – cirurgião dentista

01 – biólogo

Outras informações, o candidato pode entrar em contato pelo telefone (067) 99155-1162.