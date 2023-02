Saúde notifica mais de 300 casos suspeitos de dengue em janeiro

A Secretaria Municipal de Saúde fechou o mês de janeiro com 366 casos notificados somo suspeitos de dengue, em Três Lagoas. Somente nos últimos sete dias, foram 46 notificações.

Estes últimos casos ainda aguardam a confirmação do resultado do exame laboratorial. Até o momento, Três Lagoas já confirmou 68 casos positivos. Em relação à leishmaniose, até o momento a Secretaria não contabilizou nenhum caso suspeito e nem notificado.

Como o começo do ano coincide com o período de férias escolares e com o feriado prolongado do carnaval, a Saúde recomenda que as pessoas tomem cuidados importantes antes de sair de suas casas. O objetivo é evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti que, além de transmitir a dengue, é o responsável pela Zika e pela Chikungunya.

Segundo a coordenadora do Setor e presidente do Comitê de Combate à Dengue, Georgia Medeiros, antes de sair de casa é importante eliminar tudo o que pode servir de criadouro para o mosquito: baldes, garrafas, colocar as vasilhas com a boca para baixo, terra nos pratinhos dos casos de planta, tampar bem as caixas d’água e outros recipientes. É preciso cuidar também dos vazamentos nas torneiras e encanações que possam facilitar o acúmulo de água da chuva.