Saúde promove ação especial da vacina bivalente contra Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde promoverá ação especial da vacina bivalente contra Covid-19, no Shopping Três Lagoas, nesta segunda-feira (27)

Com objetivo de aumentar a taxa de cobertura da vacinação com a Pfizer Bivalente, a Secretaria Municipal de Três Lagoas (Sms), em parceria com o Shopping Três Lagoas, promovem nesta segunda-feira (27), ação especial de imunização contra Covid-19.

A campanha será no shopping, nesta segunda-feira, das 18h às 21h. O público alvo serão pessoas acima de 60 anos de idade, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto e trabalhadores da saúde (com comprovação e intervalo de quatro meses da última dose).