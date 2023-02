Saúde promove ação para prevenir gravidez na adolescência

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu no último sábado (18) uma ação alusiva ao mês de prevenção à gravidez na adolescência. Enfermeiros da unidade de saúde do bairro Santa Rita estiveram na Feira Central para alertar a população dos riscos de uma gestação não planejada.

No ano passado, em todo o Mato Grosso do Sul, mais de seis mil adolescentes com idades entre 10 e 19 anos engravidaram e deram à luz. Mais de 3 mil delas tem até 17 anos. De acordo com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) quase dois milhões de todas as meninas grávidas no mundo têm menos de 14 anos.

Veja a reportagem completa: