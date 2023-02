Saúde promove campanha "Folião Seguro" para vacinação contra Covid-19

Carnaval é sinônimo de alegria, mas, sem saúde não há alegria que permaneça. Pensando nisso, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove nesta semana a campanha “Folião Seguro” visando atualizar a vacinação contra Covid-19, para completar o ciclo vacinal e dar sequência a próxima campanha.

TAXA COBERTURA VACINAL

O esquema vacinal da população segue incompleto, 16% do público de 12 a 17 anos de idade ainda não tomaram a segunda dose (D2) e apenas 26% foram imunizados com a terceira dose (D3). Apenas 20% do público acima de 35 anos foram imunizados com o reforço D4.

Durante essa semana, dos dias 13 a 17 (segunda a sexta-feira), dez Unidades de Saúde da Família (USFs), vão intensificar a vacinação Covid-19, estendendo o horário de funcionamento das salas de vacinação até às 18h30.

PÚBLICO ALVO

O público alvo da campanha são pessoas a partir de 12 anos de idade que não tenha tomado a terceira dose e adultos acima de 35 anos que ainda não se imunizaram com a quarta dose.

Participam da campanha: USF Santo André ; USF Miguel Nunes/Vila Nova; USF Jardim Maristela ; USF Jardim Atenas ; USF Joel Neves/São Carlos; USF Santa Rita; USF Interlagos ; USF Paranápunga ; USF Vila Haro e USF Vila Piloto. VEJA O ENDEREÇO DE CADA UNIDADE AQUI.

DIA D

Na quarta-feira (15), a SMS promoverá o Dia D da campanha “Folião Seguro” em dois pontos de grande fluxo em Três Lagoas.

Feira Central: Atendimento das 18h às 21h

Endereço: Avenida Rosario Congro s/n – Centro

Shopping Três Lagoas: Atendimento das 18h às 21h

Endereço: Avenida Jamil Jorge Salomão, 3.807 – Portal das Araras