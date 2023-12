Saúde promove capacitação de profissionais para toxoplasmose

A toxoplasmose em gestantes é uma séria preocupação de saúde pública, uma vez que pode acarretar complicações fetais graves. Originada pela infecção com um parasita comumente encontrado em fezes de gato e alimentos contaminados, essa doença pode causar complicações significativas para as gestantes. A identificação precoce e o tratamento adequado são cruciais para prevenir a transmissão vertical (de mãe para feto) da infecção.

Reconhecendo que o conhecimento dos profissionais de saúde sobre a toxoplasmose é fundamental para oferecer orientações adequadas sobre prevenção, diagnóstico e tratamento, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps), promoveu nos dias 28 e 29 de novembro uma capacitação para os profissionais que atuam na rede de saúde sobre o “Manejo Clínico da Doença”.

O treinamento teve lugar na Câmara Municipal e foi direcionado a médicos e enfermeiros. Profissionais do Neps, Vigilância Epidemiológica e Gerência Técnica do Estado das doenças hídricas e alimentares ministraram as sessões, proporcionando uma abordagem abrangente sobre o tema.

Continue Lendo...

Essa iniciativa reforça o compromisso da SMS com a qualidade do atendimento à saúde, garantindo que os profissionais estejam devidamente preparados para lidar com casos de Toxoplasmose em gestantes. A capacitação é uma medida preventiva crucial para mitigar os riscos associados à doença e assegurar o bem-estar das gestantes e de seus bebês.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas