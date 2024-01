Saúde promove contratação de neurologistas e consultas devem ser reagendadas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas está tomando medidas para minimizar impactos nas agendas de neurologia, após a saída de dois médicos que solicitaram exoneração do concurso público na semana passada. Em resposta a essa situação, a SMS está com processo de contratação de médicos neurologistas em aberto.

Dada a ausência de novos concursados e a falta de previsão no Processo Seletivo Unificado (PSU), a contratação precisará ser realizada diretamente, sendo que o tempo necessário para isso ocorrer vai depender do interesse de profissionais qualificados para preencher as vagas disponíveis.

A secretária da pasta, Elaine Fúrio, pediu compreensão à população, destacando que a equipe está empenhada em evitar transtornos nas agendas. “Estamos correndo contra o tempo para que essas exonerações não impactem significativamente o andamento das consultas. No entanto, solicitamos a compreensão dos pacientes que aguardam consultas para esta especialidade, caso seja necessário reagendar as datas”, explicou.

É crucial ressaltar que qualquer modificação na agenda para a especialidade de neurologia será comunicada previamente pela equipe da SMS, tratando cada caso de forma individualizada.

Para mais informações e esclarecimentos, os pacientes ou mesmo médicos interessados na vaga, podem entrar em contato através do WhatsApp pelo número 67 98139-3273. A SMS reitera seu compromisso em fornecer assistência de qualidade à população e agradece a compreensão de todos.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas