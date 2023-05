Saúde promove 'Mutirão de Preventivo' neste sábado

Neste sábado (27), será realizado o “Mutirão de Preventivo” para todas as mulheres que ainda não fizeram o seu preventivo neste ano. O plantão será realizado nas Unidades de Saúde da Família (USF) da cidade, das 07h às 12h.

Além do exame preventivo de colo de útero (Papanicolau), a Rede Municipal irá oferecer para o público feminino testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), consulta com enfermagem, vacinação, atualização do cadastro do Sistema Único de Saúde (SUS) e palestra com temas relacionados à saúde da mulher.

Todas as USF do Município participam da ação, exceto a USF Arapuá que realizará o mutirão na quinta-feira (25), das 13h às 19h, e as que funcionarão no sábado (27), porém em horários diferentes USF Nova Três Lagoas atendimento no período da tarde, das 12h às 17h e a USF Santo André atenderá durante todo o dia, das 8h às 16h.