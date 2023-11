Saúde promove plantão de atendimento nas USFs Vila Haro e Vila Nova neste sábado

Neste sábado (11), inicia os plantões do “Novembro Azul”. As Unidades de Saúde da Família (USF) do Vila Haro e Vila Nova (Miguel Nunes), vão funcionar em horário estendido oferecendo atendimento aos homens.

O “Novembro Azul” é uma campanha de conscientização realizada no mês de novembro dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para conscientização a respeito de doenças masculinas e saúde do homem.

As Unidade de Saúde vão oferecer ao público masculino serviços de consultas odontológica, médica, de enfermagem e farmacêutica, atualização do cartão de vacinas e realização de testes rápidos para HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), Sífilis e Hepatites B e C.

Dia 11 (sábado)

USF Vila Haro – Das 8h às 12h

USF Miguel Nunes – Das 8h às 12h

Dia 14 (terça-feira)

USF Jupiá – Das 7h às 11h

USF Arapuá – Das 13h às 17h

Dia 18 (sábado)

USF Maristela – Das 7h30 às 11h30

USF Chácara Eldorado – Das 7h às 12h

USF Santa Luzia – Das 7h às 12h

USF Nova Três Lagoas – Das 13h às 17h

Dia 25 (sábado)

USF Vila Piloto – Das 7h30 às 11h30

USF Santo André – Das 13h às 16h

USF Interlagos – Das 7h30 às 11h30

USF São Carlos – Das 7h às 11h

USF Vila Alegre – Das 8h às 13h

USF Santa Rita – Das 7h30 às 12h

USF Paranapungá – Das 7h30 às 11h30

USF Atenas – Das 7h às 11h

Dia 30 (quinta-feira)

USF Novo Oeste – Das 7h às 17h

USF Vila Haro – Das 8h às 12h

USF Miguel Nunes – Das 8h às 12h