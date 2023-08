Saúde promove vacinação na Feira Central no sábado

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), aderiu ao Programa do Governo do Estado “MS Vacina Mais” que acontecerá sábado (19), na Feira Turística Central, das 6h às 16h.

Serão oferecidas, além dos imunizantes de Covid-19 e Influenza, haverá vacinação de rotina para regularização da carteira vacinal. A campanha é voltada para todas as idades e públicos.

No Estado, alguns imunizantes ainda possuem baixas coberturas vacinais. Por isso, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), em parceria com os municípios, instituiu o programa.

A SES ainda chama a atenção para a importância da vacinação para crianças até 5 anos de idade, que são consideradas mais suscetíveis às doenças transmissíveis.

Em Três Lagoas, seguindo o cenário estadual está com cobertura vacinal baixa em vários imunizantes, um deles é para febre amarela.

Para a vacinação de crianças abaixo de seis anos de idade é necessário levar o cartão de vacinação.

O MS Vacina Mais Drive Thru, ficará na Feira Central Turística, avenida Rosário Congro, s/n – Centro, no dia 19. O horário de atendimento será das 6h às 16h.