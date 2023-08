Saúde promoverá Dia "D" de Prevenção e Combate à leishmaniose visceral

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), convida à população para participar do Dia “D” de Prevenção e Combate à Leishmaniose Visceral neste sábado (12), na Escola Municipal “Joaquim Marques de Souza”, das 08h às 11h.

Serão realizadas diversas atividades voltadas para todos os públicos, como brincadeiras educativas para as crianças e teatro de fantoches, palestra sobre o tema “Posse responsável e doação” e vermifugação, microchipagem, vacinação e coleta de sangue para testagem para a doença.

A ação é promovida pelos setores de Promoção da Saúde, Endemias, CCZ e Entomologia, todos que integram a SMS.

Além do Dia D, nesta semana a Saúde está visitando as escolas e realizando atividades educativas com alunos referente à doença e a posse responsável de animais. Outra ação desenvolvida pela SMS é capacitação para os profissionais das Unidades de Saúde da Família (USFs) sobre a doença.

Neste ano o município contabiliza 19 casos suspeitos, 7 confirmados, e a triste estatística de 1 óbito por leishmaniose visceral, segundo dados do setor de Endemias. De acordo com o SMS, o bairro Vila Alegre foi escolhido para sediar o Dia D, por ser um dos locais que mais possuem casos da doença.

O Dia “D” de Prevenção e Combate à Leishmaniose Visceral será nesta sábado (12), das 8h às 11h, na Escola Municipal “Joaquim Marques de Souza”, localizada na rua Alaor Pimenta de Queiroz, número 1667, bairro Vila Alegre.